Amatör Lig Maçında Futbolcunun Dili Boğazına Kaçtı

Kütahya 1'inci Amatör Ligi'nde oynanan Yaylacıkspor ve Tavşanlı Gençyurdu Spor maçında, Serkan Alsan rakibinin yüzüne attığı tekme sonucu dili boğazına kaçtı. Orta hakem Yasin Karabacak'ın müdahalesiyle kurtarılan Alsan hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

KÜTAHYA'daki bir amatör lig maçı karşılaşmasında rakibinin yüzüne attığı tekme sonucu dili boğazına kaçan futbolcu Serkan Alsan, orta hakem Yasin Karabacak'ın müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Kütahya 1'inci Amatör Ligi Tavşanlı A grubunun 5'inci haftasında Yaylacıkspor ile Tavşanlı Gençyurdu Spor, dün Fevzi Coşgun sahasında karşı karşıya geldi. Maçta Yasin Karabacak, İsmail Atabay ve Hüseyin Türkdönmez hakem üçlüsü görev yaptı. Maçın 90+8'inci dakikasındaki bir pozisyonda, Yaylacıksporlu Serkan Alsan, rakibinden yüzüne aldığı bir tekme darbesiyle yerde kaldı. Maçın orta hakemi Yasin Karabacak, futbolcu Serkan Alsan'ın dilinin boğazına kaçtığını fark ederek müdahalede bulundu. Karabacak'ın hızlı ve bilinçli ilk yardımı sayesinde futbolcu Alsan, yeniden nefes almaya başladı. Maç sırasında hazırda sağlık ekibi ve ambulans bulunmadığı anlaşılırken, ihbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi. Serkan Alsan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alsan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan maç, Gençyurdu Spor'un 4-3 galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

