Amatör futbolcuların bulunduğu araç kaza yaptı: 6 yaralı Güncel Haberler SAKARYA'nın Karasu ilçesinde amatör futbolcuların bulunduğu hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. SAKARYA'nın Karasu ilçesinde amatör futbolcuların bulunduğu hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Temur'un kontrolünü kaybettiği 54 BP 805 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, Sakarya Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Karasu Aziziyespor oyuncuları Uğur Temur, Berkay Kahraman, Berkay Uzun, Hamza Beyoğlu, Yalçın Yalazı ve Ahmet Kartal yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi hafif yaralanan 6 futbolcuyu Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Aziziyespor'un Karasu suni çim sahada Harmalıkspor ile bugün saat 14.00'te yapacağı karşılaşmanın ertelendiği bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Doğu Karadeniz Tragger Sakarya Güncel Haberler

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