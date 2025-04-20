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Amatör Futbol Maçında Kavga: 1 Yaralı

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Konya'da amatör küme takımları Konya Yolspor ve Üzümlüspor arasındaki maç sonrası çıkan kavgada bir futbolcu ve antrenör yaralandı. Kavganın ardından yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Konya'da amatör küme takımlarından Konya Yolspor ve Üzümlüspor arasındaki müsabakanın ardından sahada çıkan kavgada bir futbolcu ile antrenör yaralandı.

Mehmet Oktut Tesisleri'nde oynanan maçta Konya Yolspor, Üzümlüspor'u 2-1 mağlup etti.

Maç sonrası sahada futbolcular ve teknik ekip arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Konya Yolspor'un bir antrenörü ile Üzümlüsporlu bir futbolcu yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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