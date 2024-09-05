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Amatör balıkçılar nadir görülen mavi yüzgeçli orkinos avladı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde amatör balıkçılar, zıpkınla denizde nadir görülen mavi yüzgeçli orkinosu avladı. Balık, sokak hayvanlarına yem olarak verilecek.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde amatör balıkçılar Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, zıpkınla denizde, 2,5 metre boyunda ve 320 kilo ağırlığında nadir görülen mavi yüzgeçli orkinos avladı. Zıpkınla vurulunca kaçıp 3 gün sonra açıkta bulunan balık, yenilmeyecek durumda olduğu için sokak hayvanlarına yem olarak verilecek.

Gebze'de denize açılan amatör balıkçılar Görkem Gürsoy ve Volkan Topçu, zıpkınla türüne nadir rastlanan mavi yüzgeçli orkinosu fark etti. İki arkadaş, zıpkını balığa doğru fırlattı. Zıpkın dev balığa isabet etti. Orkinos zıpkın ve ona bağlık 90 metre iple bölgeden uzaklaştı. Gürsoy ve Topçu, orkinosu, 3 gün sonra açıkta bulup, karaya çıkardı.

Konunun Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirilmesinin ardından gelen ekipler incelemede bulunup kayıt aldı. Avlandıktan 3 gün sonra bulunduğu için yenilmeyecek durumda olan 2,5 metre boyundaki ve 320 kilo ağırlığındaki orkinos, sokak hayvanlarına yem olarak verilmek üzere bulunduğu yerden alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hayvan Hakları Balıkçılık Kocaeli Güncel Yaşam Gebze Çevre Doğa

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