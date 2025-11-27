Amatör Balıkçıdan Caretta Carettaya Kahramanlık
Hatay'ın Samandağ ilçesinde amatör balıkçı Yüksel Kaya, misinaya dolanan nesli tehlike altındaki caretta carettayı kurtardı. Balık avlarken bulduğu kaplumbağayı ipini keserek denize geri bıraktı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde amatör balıkçı Yüksel Kaya, misinaya dolanan nesli tehlike altındaki caretta carettayı fark edip, ipi keserek kurtardı.
Samandağlı amatör balıkçı Yüksel Kaya, teknesiyle denizde balık avlarken misinaya dolanmış nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağasını fark etti. Kaya, su yüzeyinde hareketsiz halde bulduğu caretta carettayı tekneye çekip ipi keserek kurtardı. Caretta caretta bir süre suyun üzerinde bekledikten sonra yeniden denize açıldı.
Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel