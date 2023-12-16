Amatör balıkçı cep telefonuyla ayı yavrusu görüntüledi

Yalova'nın Armutlu ilçesinde balık avlamak için denize açılan amatör bir balıkçı, sahilde dolaşan iki ayı yavrusunu cep telefonuyla kaydetti. Ayılar bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde tekneyle denize açılan amatör bir balıkçı, sahilde dolaşan iki ayı yavrusunu cep telefonuyla kaydetti.

Kapaklı ile Fıstıklı köyleri arasında balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cihat Onurlay, Çobankale olarak bilinen bölgeden geçtiği sırada sahile inen iki ayıyı fark etti.

Onurlay, sahile doğru teknesiyle ilerlediği sırada gördüğü ayıları cep telefonuyla görüntüledi. Ayılar bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Onurlay, gazetecilere, hobi olarak balık avladığını, kıyıda ayıları fark edince yanlarına yaklaştığını söyledi.

Bir balıkçının birkaç gün de aynı bölgede ayı yavrusu görüntülediğini hatırlatan Onurlay, bu iki yavrunun o ayıdan daha küçük olduğunu ifade etti.