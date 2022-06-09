Amasyalı Aktar: Ben 15 Yıldır Bu İşi Yapıyorum, Benim 5 Kuruş Param Yok, Ölsem Cenaze Param Yok - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın Amasya'da ziyaret ettiği bir aktar, "Aldığım maaşı da buraya harcıyorum, buradan gram gram yiyorum. Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum, benim 5 kuruş param yok, ölsem cenaze param yok" dedi.

Gülizar Biçer Karaca ve CHP'li kadın milletvekillerinden oluşan heyet, bugün Amasya'da esnafıın sorunlarını dinledi. Karaca'nın ziyaret ettiği bir eczacı, "İlaç fiyatları belirlenirken euro kurunu 6 liradan baz alıyor. Fakat güncel kurumuz sonuçta ortada. Bizim isteğimiz, ilaç fiyatları artsın, çok pahalı olsun değil; ama eczane karlılığı artsın" diye konuştu.

"ÖLSEM CENAZE PARAM YOK"

Karaca'nın ziyaret ettiği bir aktar, "Ben emekliyim, 6 bin 500 lira alıyorum. Ben, üniversitede hocaydım. Branşım biyoloji, bu işi sevdiğim için buna girdim. Aldığım maaşı da buraya harcıyorum, buradan gram gram yiyorum. Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum, benim 5 kuruş param yok, ölsem cenaze param yok" dedi.

Bir kilo kurabiyenin 48 liradan 100 TL'ye çıktığını söyleyen pastaneci, "Şekerin çuvalı bin 100 lira oldu, bir sene önce 200 liraydı" derken bir başka pastane çalışanı ise "Biz, şekerin çuvalını 800'den alıyoruz. Müşteri geliyor, diyor ki 'En basitinden bir pasta bu kadar pahalı diyor' ve almıyor. Artık pastane ürünleri lüks bir harcama. Benim yumurtam, unum, şekerim, zaten bunlara zam geldi. Dolara zam geldi, bunlara zam geldi. 'E hani dolar düştü' dediler. Bunlarda düşen hiçbir şey yok" diye konuştu.

Başka bir pastane çalışanı, Türkiye'deki ekonomik sıkıntılara ve iktidarın uzaya gitme projesine tepki göstererek şunları söyledi:

" UZAYA NEREYE GİDİYORUZ BİZ YA. BİZ EVE GİTMEYE OTOBÜS PARASI BULAMIYORUZ"

"Artık bu yalanlardan yorulduk, şu an ha battık ha batacağız diye gidiyoruz. Önceden esnaf şundan batardı; kumar oynardı, yanlış işler yapardı batardı. Şu an dükkan açarak batmaya gidiyoruz, işimizin başında durarak batmaya gidiyoruz. Bunu, şunu sattık; yarın aynı parayı buraya koyamıyoruz. Bugün şeker alıyorum; bir ay önce 720 liradan şeker aldım, bir ay sonra bin 300 liradan şeker aldım. Tamam, 2 bin mi oluyor, olsun. Bir yerde de dursun ama. Yapamıyorsan bırak ya. Biz niye senin cezanı çekiyoruz. Sanayide çırak yok, mobilyacıda usta yok, pastacıda eleman yok. Kim yapacak bunları? Hepimiz masa başında oturalım, hepimiz milletvekili olalım. Kim vatandaş olacak? Bu adam, bizim sanatımızı, Türkiye genelindeki sanatı bitirdi. Adam uzaya gitmeye çalışıyor, biz daha 'Muratgilin damından atlayamadık'. Uzaya nereye gidiyoruz biz ya. Biz eve gitmeye otobüs parası bulamıyoruz. Bu saçmalıklardan yorulduk biz."

Karaca, ziyaret ettiği bir markette ise "Vatandaş bu fiyatlarla alabiliyor mu" diye sordu. Market çalışan, "Şu anda 20-25 liraya satılacak domatesi 10 liraya 12 liraya satarsan alıyor. Çünkü dönmüyor, ne yapacağız" dedi. Karaca'nın "Dükkanı açık tutmak için mi" diye sorduğu market çalışanı, "Aynen öyle" diye yanıt verdi.

"KARLARIN ACİLEN YÜKSELMESİ LAZIM"

Karaca'nın ziyaret ettiği bir eczanede ise şu diyalog yaşandı:

Karaca: İşler nasıl?

Eczacı: Ortalama, biz devlet dairesi gibi çalıştığımız için iyiyiz yani.

Karaca: Meclis'te eczacıları sağlık çalışanı saymadılar.

Eczacı: Saymadılar dün, ama pandemide ne yazık ki saydılar. Her türlü angaryayı bize yüklediler. Daha sonra bizi MHP ve AKP oylarıyla reddettiler dün gece.

Karaca: Karlarınız nasıl?

Eczacı : Karların acilen yükselmesi lazım. İFK dediğimiz İlaç Fiyat Kararnamesi'ne acilen bir şey yapılması lazım. 10-12 sene önce ayarlanmış bir İFK'mız halen aynı şekilde. O, yüzde 20, yüzde 25'ten kazandığımız ilaç kalmadı. O vakitte ortalama karımız yüzde 22-23 iken semt eczanelerinde, şu anda yüzde 17-16'lara düştü. Enflasyon ile birlikte elemanlarımıza 10 yıl önceki maaşı vermiyoruz artık ki bence aşağı şu anda asgari ücret, ama biz enflasyon altında eziliyoruz. Bir saat önce bir olay oldu Adana'da. Bir eczacı arkadaşımızın benzini bitmiş, yana çekmiş, TIR biçti üçünü de. Üçü şimdi yoğun bakımda. Benzini biter mi eczacının, bir avukatın?"

ANKA / Güncel