Amasya Üniversitesi, Yeni Öğrencileri Otogarda Karşıladı

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor.

Amasya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü tarafından üniversite öğrenimi için kente gelecek öğrencilere yardımcı olunması amacıyla otogarda stant oluşturuldu.

Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri öğrencilere broşür dağıtarak, sahte burs ve terör örgütlerine karşı bilgilendirme yaptı.

Üniversite öğrenimi için ilk kez kente gelen öğrenciler, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile üniversite personeli tarafından karşılanarak üniversitenin araçlarıyla yurtlarına götürüldü.

Turabi, gazetecilere, bu hizmeti vermelerine imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Amasya Üniversitesinde bir aile olduklarını, öğrencilerin de bu ailenin birer bireyi olduğunu anlatan Turabi, "Geçen yıl küçük de olsa başlattığımız öğrencilerimizi sene başında karşılamak, yurtlarına kadar salimen ulaştırmayı bu yıl daha profesyonel, daha organize şekilde yaptık. Geçen yıl yaptıklarımızdan dolayı gerek velilerimiz, gerek öğrencilerimiz, gerekse öğrencimiz olmayanların sosyal medyadan çok olumlu teşekkürlerini, taktirlerini alınca bunun güzel bir şey olduğunu görerek bu yıl daha organize şekilde öğrencilerimizi kanalize ettik." dedi.

Turabi, Amasya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve müftülük ekipleri tarafından kente üniversite okumak için gelen öğrencileri otogarda karşılama uygulamasına 16 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edeceklerini kaydetti.