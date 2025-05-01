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Amasya ve Samsun İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Amasya ve Samsun İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya'nın batısı ve Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini açıkladı. Sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Amasya'nın batısı ile Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Amasya'nın batısı Suluova, Merzifon, Gümüşhacıköy ve Hamamönü ile Samsun'un Havza, Kavak, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel
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