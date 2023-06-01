Amasya ve Samsun'da okullardan ve camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

Amasya ve Samsun'da 6 okul ve bir camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla Samsun'un Havza ilçesinde yakalanan kişi tutuklandı.

Amasya ve Samsun'da 6 okul ve bir camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla Samsun'un Havza ilçesinde yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde 4 okuldan, Samsun'un Kavak ve Havza ilçelerinde 2 okul ve bir camiden para çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlının C.U. olduğu belirlendi.

Zanlı, Havza Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 42 bin 750 lira bulundu. Zanlının yakalanmadan önce ilçede bir okuldan hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan C.U, sevk edildiği Havza Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.