Amasya ve Merzifon'da bir grup sağlık çalışanı iş bıraktı

AMASYA (AA) - Amasya ve Merzifon ilçesinde, bazı doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bırakma eylemi yaptı.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir araya gelen bir grup doktor ile sağlık çalışanı, çeşitli dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Tabip-Sen Amasya İl Temsilcisi Dr. Esin Seren Dirken, doktorların savaşta, barışta, depremde, selde, yangında "önce hastam" diyerek büyük fedakarlıklarla hayatını mesleğine adadığını söyledi.

Hekimlerden tek dertleri ücretmiş gibi bahsedilmesinin kendilerini derinden yaraladığını belirten Dirken, 14-15-16 Mart tarihlerinde iş bırakmalarının nedenlerini şu ifadelerle açıkladı:

"Hastane, ASM, ADSM'lerde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri ve gerekli araç, cihaz gibi donanım yeterli sayıda bulunmalı ve kurumlara kontrollü giriş sağlanmalıdır. Şiddete karşı mücadelede daha etkin, caydırıcı yaptırım ve usuller TCK ve CMK'da yer alacak şekilde düzenlenmeli, cezası kesinleşen failler sağlıkla ilgili sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılmalıdır. Malpraktis davalarında hekimler de hakimler gibi güvence altına alınmalıdır. Kast unsuru olmadıkça, hekim hapis cezası ile yargılanmamalı ve tazminat hekime rücu edilmemelidir. Tüm hekimler arasında eşit işe eşit ücret anlayışı sağlanarak, aynı eğitim düzeyindeki hekimlerin statü farklılıklarından doğan ücret ayrımları kaldırılmalıdır."

Merzifon

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, ellerinde çeşitli dövizlerle taleplerini dile getirdi.

Burada grup adına açıklama yapan, SES Merzifon Temsilcisi Recep Karabek, sağlık çalışanlarının maddi ve manevi olarak huzursuz, yorgun ve tükenmiş olduklarını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının 14 Mart'ta bayram yapamadığını dile getiren Karabek, şunları söyledi:

"Halkımızın mağdur edilmemesi ve hak ettikleri sağlık hizmetini alabilmeleri için halkın bir parçası olan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin en acil talepleri derhal karşılanmalıdır. 14 Mart Sağlık Haftası'nı, 'Bayram' olarak kutlayabilmek için bu yıl 14-15 Mart'ta grevdeyiz. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak acil sorunlarımızın çözümü için derhal harekete geçilmesini yoksa sağlık sisteminin onarılamaz yaralar alacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."