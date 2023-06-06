Amasya Valisi sel felaketi yaşanan köyde inceleme yaptı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kızılkışlacık köyünde yaşanan sel felaketinin ardından inceleme yaptı ve arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Masatlı, halkı olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, şiddetli yağışın etkili olduğu ve sel olayının yaşandığı Kızılkışlacık köyünde inceleme yaptı.

Masatlı, otomobille sele kapılan Zilal Şahin'i arayan, AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi, DSİ ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Zilal Şahin'i bulmak için ekiplerin yoğun mesai harcadığını ifade eden Masatlı, "Önümüzdeki 4 gün boyunca ilimiz genelindeki bazı bölgelerde yer yer yoğun ve sağanak yağışlar da beklenmekte olup, halkımızca su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını önemle rica ediyoruz." diye konuştu.

Serkan ve eşi Zilal Şahin ile Murat Ekşi'nin bulunduğu otomobil 4 Haziran'da sele kapılmış, Serkan Şahin kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. Murat Ekşi'nin cansız bedeni ise dün suya kapıldıkları bölgenin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki sulama göletinde bulunmuştu.