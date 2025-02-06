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Amasya Valisi Önder Bakan, Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Amasya Valisi Önder Bakan, Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu
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Amasya Valisi Önder Bakan, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek, devletin halk için hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların mutluluğu ve huzuru için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Amasya Valisi Önder Bakan, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan, Valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunabilmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

"Devletin temeli halktır, halkın sağlığı, huzuru ve refahı, devletin en büyük gücüdür." diyen Vali Bakan, "Hep birlikte, sorunları birlikte çözeceğiz ve her bir vatandaşımıza daha iyi hizmet sunabilmek için gayret edeceğiz. Amasya'nın her bir köyünden, mahallesinden, sokağından her bir ferdinin mutlu olması, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gerekli tüm adımları atacağımızdan hiç şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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