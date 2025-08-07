Amasya Valisi Önder Bakan, Halk Günü Toplantısı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların taleplerini dinledi ve sorunların çözümü için ilgili kurum müdürlerine aktarılacağını belirtti. Kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Amasya Valisi Önder Bakan, düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların ilettiği konular ilgili kurum müdürlerine aktarılırken, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Bakan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak ve taleplerini yerinde dinlemek için bu tür toplantılara önem veriyoruz," dedi.

Vali Bakan, Halk Günü uygulamasının belirli periyotlarla devam edeceğini de kaydetti.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü

Ülke şokta! Askeri helikopter düştü, bakanlar öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evliliğini toparladı derken şok suçlama! Berk Oktay hakkında olay taciz iddiası

Eşi hamileyken yazmaya başladı! Fantezi mesajları ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.