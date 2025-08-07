Amasya Valisi Önder Bakan, Halk Günü Toplantısı Düzenledi

Amasya Valisi Önder Bakan, düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinledi.

Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların ilettiği konular ilgili kurum müdürlerine aktarılırken, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Bakan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak ve taleplerini yerinde dinlemek için bu tür toplantılara önem veriyoruz," dedi.

Vali Bakan, Halk Günü uygulamasının belirli periyotlarla devam edeceğini de kaydetti.