Amasya Valisi'nden Zafer Bayramı Mesajı

Amasya Valisi Önder Bakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bakan mesajında, Anadolu'nun bin yıldır Türk yurdu olduğunu vurgulayarak, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti.

"Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, tarihte benzeri olmayan eşsiz bir başarıdır." ifadesini kullanan Bakan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirtti.