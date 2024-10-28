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Amasya Valisi'nden Türk Bayrağı Asma Çağrısı

Amasya Valisi'nden Türk Bayrağı Asma Çağrısı
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Amasya Valisi Önder Bakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşları evlerine ve iş yerlerine Türk Bayrağı asmaları için çağırdı ve bunun ülkenin huzurunu bozmak isteyenlere verilecek güçlü bir cevap olduğunu belirtti.

Amasya Valisi Önder Bakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlara, evlerine ve iş yerlerine Türk Bayrağı asma çağrısı yaptı.

Sosyal Medya üzerinden çağrıda bulunan Vali Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü, gururla kutlamaya hazırlandığımız şu günlerde, istiklalimizi ve birliğimizi simgeleyen şanlı bayrağımızı evlerimizde, iş yerlerimizde, cadde ve sokaklarımızda gururla dalgalandıralım. Milli Mücadele şehri Amasya'mızdan, ülkemizin huzurunu bozmak isteyen şer odaklarına vereceğimiz en güçlü cevap bu olacaktır."

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

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