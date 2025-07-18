Amasya Valisi'nden Turizm Rakamları ve Hedefleri

Amasya Valisi'nden Turizm Rakamları ve Hedefleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, bu yılın ilk altı ayında Amasya'da turizmdeki artışları ve gelecek hedeflerini açıkladı. İlk altı ayda 120 bin konaklama ve 233 bin müze ziyareti gerçekleşti.

Amasya Valisi Önder Bakan, yılın ilk altı ayına ilişkin turizm rakamları ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Vali Bakan, gazetecilere, Amasya'da bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 120 bin konaklama, 233 bin müze ziyareti yapıldığını söyledi.

Müzelere geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 daha fazla ziyaretçi kabul edildiğini anlatan Bakan, bu artışın yılın ikinci yarısı için Amasya turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Amasya'da geçen yıl yaklaşık 320 bin konaklama gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan, "Bu yıl da aynı rakamlara veya onun biraz üstüne ulaşacağımızı düşünüyorum ama özellikle günübirlik turizmin 1 milyonun altında olmadığını düşünenlerdenim. Bu sayı her gün artış göstermekte. Bütün medeniyetlerin bulunduğu Amasya için hedefimizin 1 milyon ve üzeri olduğunu özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Osmanlı döneminde pek çok şehzadenin yetiştiği kentte Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarları, Kızlar Sarayı, Yalı Boyu Evleri kent merkezinde görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.???????

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı

Hayırlı olsun! Anlaşma sağlandı, geriye tek bir madde kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış

MİT raporu ortaya çıktı! Çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.