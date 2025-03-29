Amasya Valisi'nden Sürücülere 'Kısa Bir Molacık' Çağrısı

Amasya Valisi'nden sürücülerden tebessüm ettiren istek: "Kısa bir molacık verin"

AMASYA - Amasya Valisi Önder Bakan, Ramazan Bayramı için memleketlerine yolculuk yapan yol yorgunu sürücülerden "kısa bir molacık" vermelerini istedi. Vali Bakan, tebessüm ettiren bu isteği sonrasında seyahat eden vatandaşlara Amasya elması ve çöreği de hediye ederek bayramlarını kutladı.

Amasya-Samsun karayolunda polislerin gerçekleştirdiği trafik denetimlerine katılan Tekirdağ Şarköylü Vali Önder Bakan, "Seyahat ederken 2 saatte bir ufak mola verilmesi lazım. Ben de kendi şivemle 'kısa bir molacık verin' diye söyledim. 10 veya 20 dakikalık molalarla sürücülerin yollarına daha sağlıklı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Amasya'nın coğrafi işaretli misket elması ve çöreğinden de hediye edip bayramlarını kutlayan Önder Bakan, "Bayram tadında bir bayram olmasını diliyoruz. Yine bayram sonunda herkesin işine, gücüne, evlatların okullarına gitmesini diliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine giden Adem Öztürk, denetimde karşılarına çıkan Amasya Valisi'nin "Kısa bir molacık verin" sözünü çok beğenip etkilendiğini anlattı. Öztürk, "14 saattir yoldaydım. Hemen mola verip, dinleneceğim" şeklinde konuştu.

Denetimlere katılan Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da "İstatistikler trafik kazalarının varış noktasına yakın yerlerde olduğunu gösteriyor. İnsanlar 'şimdi vardım' düşüncesiyle mola vermiyorlar. Eğer yorgunsanız. Lütfen bir 5 dakikalık mola veriniz" sözleriyle sürücülere hatırlatmada bulundu.