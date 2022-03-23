Amasya Valisi Masatlı: "(Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrilmesi) Ağır yaralımız yok"

AMASYA (AA) - Amasya'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Kadriye Aydoğdu yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 05 ABD 13 plakalı minibüs, Yıldızköy mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret eden Vali Mustafa Masatlı, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Masatlı, gazetecilere, işçileri taşıyan servis aracının Amasya-

Göynücek yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attığını söyledi.

Yaralılardan birinin erkek, 18'inin ise kadın olduğunu belirten Masatlı, "Olay öğrenilir öğrenilmez itfaiye, AFAD, 112 ve jandarma olay yerine ulaşmış, yaralılarımızı hastanemize taşımışlardır. Arkadaşlarımız gerekli müdahaleyi yaptı. Ağır yaralımız yok, en kısa sürede tedavileri yapılıp taburcu edilecekler." dedi.

Sürücü Kadriye Aydoğdu ise sabah saatlerinde yolda yağış bulunduğunu anlatarak, "Aracın arkası birden savruldu, toparlayamadım. Başka bir araç çıkmadı karşımıza. Kavşağa girerken sağıma soluma baktım, vitesimi küçülttüm ama aracın arkası savruldu." ifadesini kullandı.