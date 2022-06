Amasya Valisi Masatlı, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi - Haberler

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.

Haziran ayı halk günü toplantısı Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Amasya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.

Masatlı, halk günlerinde vatandaşlarla birebir görüşerek, kendileriyle yakından tanışma fırsatı bulduklarını ve sohbet etiklerini belirtti.

Devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan halk günü toplantılarını her ay düzenlediklerini aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını giderme noktasında devletimizin her zaman vatandaşlarımızın yanında olduğunu da özellikle bilmelerini istiyoruz. Valiliğimizin kapısı vatandaşlarımıza her daim açıktır ve bizlere her zaman ulaşma imkanına sahiptirler. Ayrıca ilgili kurum amiri ve burada görevli tüm ekip arkadaşlarımız da vatandaşlarımızın sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması noktasında gereken önemi göstermektedir."

Masatlı, daha sonra vatandaşların şikayet ve talepleri ilgili kurum amirleriyle değerlendirme yaptı.