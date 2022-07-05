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Amasya Valisi Masatlı, asfalt çalışmalarını inceledi

AA - Cihan Okur - Güncel
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Amasya Valisi Masatlı, asfalt çalışmalarını inceledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresince Yedikır Baraj Göleti güzergahında gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Özel İdaresince Yedikır Baraj Göleti güzergahında gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi.

Vali Masatlı, incelemelerinin ardından çalışmalara ilişkin İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar'dan bilgi aldı.

Masatlı, İl Özel İdaresi 2022 yatırım programına alınan köylerde altyapı, bakım onarım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildiğini, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Masatlı, talep ve önerileri dinledi.

AA / Cihan Okur - Güncel

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