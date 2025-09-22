Haberler

Amasya Valisi Kadın Kooperatifleri ile Toplantı Düzenledi

Amasya Valisi Önder Bakan, kadın kooperatifleri temsilcileriyle bir araya gelerek üretim ve kalkınma odaklı projeleri değerlendirdi. Toplantıda kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının önemi vurgulandı.

Amasya Valisi Önder Bakan, il genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, üretim ve kalkınma odaklı projeleri değerlendirdi.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleşen toplantıya çok sayıda kadın kooperatifi temsilcisi katıldı.

Toplantıda, kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımının önemi vurgulandı.

Vali Bakan, kadınların girişimci ruhunun şehrin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Kadınlarımızın üreten, özgün projelerle katkı sağlayan girişimleri, Amasya'nın sosyal ve ekonomik gelişimine doğrudan katkı sağlıyor. Bizler de bu süreçte her zaman yanlarında olacağız" dedi.

