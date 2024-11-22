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Amasya Valisi, Emekli Öğretmenleri Ziyaret Etti

Amasya Valisi, Emekli Öğretmenleri Ziyaret Etti
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Amasya Valisi Önder Bakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler Belgin ve Mustafa Nadir Karakaya çiftini ziyaret ederek öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı.

Amasya Valisi Önder Bakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler Belgin ve Mustafa Nadir Karakaya çiftini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğretmenlik mesleğinin önemine ve kutsallığına vurgu yapan Vali Bakan, "Öğretmenlerimiz, toplumun temel taşlarını oluşturan bireyleri yetiştirerek ülkemizin geleceğini inşa eden en önemli rehberlerdir. Sizin gibi değerli eğitimcilerin emeği, nesiller boyunca unutulmayacak izler bırakmıştır." dedi.

Belgin ve Mustafa Nadir Karakaya çifti ise bu özel günde hatırlanmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, meslek hayatları boyunca edindikleri tecrübeleri paylaştı.

Ziyaretin ardından Vali Bakan, öğretmen çiftin ellerini öperek çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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