Amasya Valisi Bakan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

Amasya Valisi Önder Bakan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletin vatan sevgisinin, inancının ve bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın tarihe altın harflerle yazıldığı bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Bir milletin istiklalini, kendi eliyle nasıl değiştirebileceğinin en güçlü nişanesi olan Çanakkale Zaferi'nin dünyanın en güçlü ordularına karşı imanla yoğrulmuş bir iradenin, cesaretin ve sarsılmaz bir vatan aşkının ortaya koyulduğu eşsiz bir direnişin adı olduğunu vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan Çanakkale, milletimizin hafızasında ebediyen yaşayacak bir onur ve fedakarlık abidesidir. Bizlere düşen en büyük görev ise onların emanet ettiği bu mukaddes vatanı aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla korumak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde taşımaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Hülya Turan
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var

Görüntüler şüphe uyandırmıştı! Rapor doğruysa yer yerinden oynar
Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti

Dağ mahalleyi yutuyor! 14 ev yıkıldı, yolun güzergahı değişti
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e kötü haber
Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'ye bir sakatlık şoku daha: Yırtık tespit edildi
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest