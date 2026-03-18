Amasya Valisi Bakan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

Amasya Valisi Önder Bakan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin milletin vatan sevgisinin, inancının ve bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın tarihe altın harflerle yazıldığı bir kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Bir milletin istiklalini, kendi eliyle nasıl değiştirebileceğinin en güçlü nişanesi olan Çanakkale Zaferi'nin dünyanın en güçlü ordularına karşı imanla yoğrulmuş bir iradenin, cesaretin ve sarsılmaz bir vatan aşkının ortaya koyulduğu eşsiz bir direnişin adı olduğunu vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan Çanakkale, milletimizin hafızasında ebediyen yaşayacak bir onur ve fedakarlık abidesidir. Bizlere düşen en büyük görev ise onların emanet ettiği bu mukaddes vatanı aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla korumak ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde taşımaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum."