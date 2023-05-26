Amasya Üniversitesinde tanıtım ve tercih fuarı açıldı

Amasya Üniversitesinde Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından tanıtım ve tercih fuarı düzenlendi.

Amasya Üniversitesinde Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından tanıtım ve tercih fuarı düzenlendi.

Amasya Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı ve üniversiteyi tercih edecek öğrencilere bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, 16 üniversite yer aldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, gazetecilere, fuar niteliğinde üniversiteleri tanıtıcı etkinlik gerçekleştiğini, bu yılki etkinliklerin sonuncusunun Amasya Üniversitesinde yaptıklarını söyledi.