Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Amasya Üniversitesinde tanıtım ve tercih fuarı açıldı

Amasya Üniversitesinde tanıtım ve tercih fuarı açıldı

Güncel Haberler

Amasya Üniversitesinde Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından tanıtım ve tercih fuarı düzenlendi.

Amasya Üniversitesinde Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından tanıtım ve tercih fuarı düzenlendi.

Amasya Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı ve üniversiteyi tercih edecek öğrencilere bilgilendirmelerin yapıldığı fuarda, 16 üniversite yer aldı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, gazetecilere, fuar niteliğinde üniversiteleri tanıtıcı etkinlik gerçekleştiğini, bu yılki etkinliklerin sonuncusunun Amasya Üniversitesinde yaptıklarını söyledi.

Amasya Seçim Sonuçları
Amasya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Amasya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title