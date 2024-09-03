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Amasya Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğiyle girişimci destek programı tanıtıldı

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Amasya Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğinde gerçekleştirilen toplantıda, üniversitenin bölgesel kalkınmaya ve bilgi ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kamu ve sanayi ile iş birlikleri kurduğu vurgulandı.

Amasya Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğinde girişimci destek programı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Senato Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt, KOSGEB İl Müdürlü KOBİ uzmanı Necip Melih Koç ile işletme temsilcileri katıldı.

Kurt, üniversitelerin yalnızca eğitim kurumu değil, aynı zamanda kamu, sanayi ve toplumun çeşitli kesimlerine bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştiren bilim merkezi olduklarını söyledi.

Toplumla iç içe olan bir üniversite haline gelmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kurt, "Üniversitemiz toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu ve sanayi ile güçlü iş birlikleri kurarak bölgesel kalkınmayı desteklemekte ve ulusal düzeyde bilgi ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Hedefimiz, ilimizin tüm kamu ve ticari kurumlarıyla ortak projeler geliştirerek Amasya Üniversitesini hem bölgesel hem de ulusal düzeyde öncü akademik kurum haline getirmektir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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