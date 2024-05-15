Üye Girişi
Haberler

Amasya Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Üniversitesi Orta Doğu ve Kudüs Araştırmaları Kulübü üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Öğrenciler slogan atarak pankartlar açtı ve Siyonizmi destekleyen firmaların ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Amasya Üniversitesi Orta Doğu ve Kudüs Araştırmaları Kulübü üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde eylem yapan öğrenciler slogan atarak "Amerika'daki öğrencilere özgürlük Filistinlilere destek", "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar açtı.

Orta Doğu ve Kudüs Araştırmaları Kulübü Başkanı Semanur Güneş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe zorlandığını söyledi.

Filistin'de tam bir insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Güneş, "Bu duruma dikkati çekmek amacıyla eylem yaptık. Son zamanlarda ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde öğrenciler bu zulme karşı yüksek sesle tepki göstermişlerdir. Siyonizmi destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı şekilde boykot edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Eylem, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından son buldu.

???????

Kaynak: AA / Güncel

Orta Doğu İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title