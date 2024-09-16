Amasya Üniversitesi'nde Emniyet Bilgilendirme Etkinliği

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Amasya Üniversitesi'nde kurdukları stantlarda öğrencileri bilgilendirdi.

Polis ekipleri, öğrencilerle birebir iletişim kurarak, güvenlik önlemleri, suç ve suça bulaşma gibi konularda bilgiler verdi.

Konya'dan Amasya'ya gelen üniversite öğrencisi Sümeyye Ravza Kırıcı, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Böyle etkinliklerin devamını görmek isterim, çünkü hem güvenliğimiz hem de toplumdaki genel farkındalık açısından çok değerli bir uygulama." dedi.