Amasya Üniversitesi'nde Emniyet Bilgilendirme Etkinliği
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, Amasya Üniversitesi'nde öğrencileri güvenlik konularında bilgilendirmek amacıyla stantlar kurdu. Öğrencilerle birebir iletişim kuran polis ekipleri, suç ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Amasya Üniversitesi'nde kurdukları stantlarda öğrencileri bilgilendirdi.
Polis ekipleri, öğrencilerle birebir iletişim kurarak, güvenlik önlemleri, suç ve suça bulaşma gibi konularda bilgiler verdi.
Konya'dan Amasya'ya gelen üniversite öğrencisi Sümeyye Ravza Kırıcı, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Böyle etkinliklerin devamını görmek isterim, çünkü hem güvenliğimiz hem de toplumdaki genel farkındalık açısından çok değerli bir uygulama." dedi.