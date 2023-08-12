Amasya Şehzadeler Tünelinde TIR Kazası: 1 Yaralı

Amasya Şehzadeler tünelinde meydana gelen kazada bir TIR, önündeki TIR'a arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da Şehzadeler tünelinde bir TIR'ın önündeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza bugün Amasya Şehzadeler tünelinde meydana geldi. Zeki Yağcı (38) yönetimindeki 17 TB 555 plakalı TIR, Fehmi Koç (59) yönetimindeki 34 BV 1222 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle TIR sürücülerinden Zeki Yağcı yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre araç trafiğine kapalı olan tünel, TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)