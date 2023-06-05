Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da Yaşanan Kuvvetli Yağışlar Sonrası AFAD Müdahale Ediyor

AFAD, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaşanan kuvvetli yağışlara müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı. Sel ve su baskınları meydana gelen bölgelerde AFAD ekipleri ile birlikte diğer kurumlar da müdahale çalışmalarına destek veriyor.

AFET ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı; Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaşanan kuvvetli yağışlara müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Afad, ülke genelindeki yağışlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle bölgede sel ve su baskınları meydana geldiği belirtilerek, "Gelen ihbarlara, AFAD ekiplerimiz ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

"Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiştir. Bozkurt Bayramgazi köyünde 1 araç sele maruz kalmıştır. Bayramgazi yolu tedbir amacıyla kapatılmıştır. Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü ve Sırakonak köyü bağlantısı heyelan sebebiyle kopmuş olup, ulaşımda oluşacak riskten dolayı jandarma ekipleri şerit çekerek önlem alınmıştır. Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Toplam 30 köye elektrik verilememekte, İnebolu ilçesinde 1 köyde haberleşme arızası bulunmaktadır. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Abana ilçesinde Hacıveli istikametinde su birikintisi sebebiyle ulaşım geçici süre kesilmiştir. Yolda tahliye çalışması sürmektedir. Abana Bozkurt arası ilçede su birikintisinden dolayı kısmen ulaşım durmuştur. Çatalzeytin Paşalı ve Yunuslar köyünde su taşkınları sonrası meydana gelen zararlar giderilmiştir."