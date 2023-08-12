Amasya-Samsun sınırındaki Şehzadeler tünelinde iki tır çarpıştı

Amasya-Samsun sınırındaki Şehzadeler tünelinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tünelde araç kuyrukları oluştu ve kaza sonrası tünel trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.