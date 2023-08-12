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Amasya-Samsun sınırındaki Şehzadeler tünelinde iki tır çarpıştı

Güncel Haberler

Amasya-Samsun sınırındaki Şehzadeler tünelinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tünelde araç kuyrukları oluştu ve kaza sonrası tünel trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya- Samsun sınırındaki Şehzadeler tünelinde iki tır çarpıştı. Korkutan kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 BV 1222 plakalı tıra peşinden gelen 06 FM 3198 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Tünelde araç kuyrukları oluştu. Tırın kaldırılmasının ardından tünel yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Samsun Amasya Güncel Haberler

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