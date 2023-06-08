AMASYA POLİSİNDEN ÇOCUKLARA YÜZME KURSU

AMASYA'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çocuklar için yüzme kursu başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce 8-14 yaş arasında yüzme bilmeyen çocuğun kalmaması ve lisanslı, profesyonel sporcular olmalarına yardımcı olmak amacı ile 'Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı' (ÇOGEP) protokolü kapsamında hazırlanan 'Yalnız Değilsiniz' isimli proje başlatıldı.

Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu ortaklığı ile 20 çocuğun yüzme öğrenmesine katkıda bulunurken, bu çocukların lisanslı, profesyonel sporcular olmalarına da yardımcı oluyorlar.Merkezde bulunan Kapalı Yüzme Havuzunda Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı uzman antrenörler eşliğinde 8-14 yaş arasındaki 20 çocuk haftada 2 gün, günde 2 saat olmak üzere toplam 24 günde 48 saat süreyle yüzme öğreniyor.

YÜZME ÖĞRENECEĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Yüzme öğreneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Berat Sekmen (11), "Polis ağabeylerimize buraya getirdiği için çok teşekkür ederiz. Yüzüyoruz, eğleniyoruz. Polis ağabeylerimizle beraber bize yüzme öğretiyorlar, çok seviniyoruzö dedi.

Yüzme öğrenen çocuklardan Mustafa Eren Coşar (11), "Biz buraya yüzmeyi öğrenmeye geldik. Polis ağabeylerimizin sayesinde yüzmeyi öğreniyoruz. Ben herkese gelmesini tavsiye ederim" diye konuştu.İsmail Çakır (11) ise, "Biz burada yüzüyoruz. Emniyet Müdürlüğü bizi getirdiği için onlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün emniyet müdürlüğüne ve öğretmenlerime teşekkür ediyorumö dedi.

ÇOCUKLARIMIZ MUTLU, BİZ MUTLUYUZ

Böyle bir projenin gerçekleşmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür eden Amasya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuz Amiri Mustafa Sarı, "Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilen ÇOGEB projesi kapsamında çocuklarımıza havuzumuzda faaliyet vermekteyiz. Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Bu çocuklarımızı buraya getirmekte vesile olan herkese teşekkür ediyoruzö ifadelerini kullandı.Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ve proje ortaklarının destekleri ile yüzme kursu yaz boyunca devam edecek. (DHA)