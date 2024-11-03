Üye Girişi
Haberler

Amasya Orman Müdürü, Türkiye'nin Ormanlarının Oksijen Üretimini Açıkladı

Amasya Orman Müdürü, Türkiye'nin Ormanlarının Oksijen Üretimini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Türkiye ormanlarının yıllık 44 milyon ton oksijen ürettiğini ve iklim değişikliği nedeniyle ormanların korunmasının önemine dikkat çekti.

AMASYA Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, dünyada ortalama bir kişinin yıllık oksijen tüketiminin 740 kilogram olduğunu ve Türkiye'deki ormanların da yıllık yaklaşık 44 milyon ton oksijen ürettiğini söyledi.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine dikkat çeken Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, "İklim değişikliği ve buna bağlı olarak küresel ısınma tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık günlük hayatın bir parçası olmuştur. Uzun süre yağışların olmaması, kuraklık ve bunun sonucunda da ülkemiz ve dünyada yaşandığı gibi uzun süreli orman yangınlarına sebep olmaktadır. Yine aşırı ve düzensiz yağışlarda sel felaketine sebep olmaktadır. Daha 2 gün önce İspanya'da 1 yılda yağması gereken yağış, 8 saat gibi bir sürede toprağa inmesinden dolayı yüzlerce can kaybı ve çok miktarda maddi hasarlara sebep olmuştur. Yine geçen hafta Pakistan ve Hindistan'da devlet akşamları spor yapmayı yasakladı. Gerekçesi de aşırı hava kirliliği" dedi.

'ÜLKEMİZ ORMANLARI YILLIK YAKLAŞIK 44 MİLYON TON OKSİJEN ÜRETMEKTEDİR'

Türkiye ormanlarının yıllık yaklaşık 44 milyon ton oksijen ürettiğini ifade eden Özer, "Bir ağacın yıllık ortalama karbon tutması 22,5 kilogramdır ve bir insan ortalama yıllık 3 bin 592 kilogram karbondioksiti atmosfere salmaktadır. Bir kişinin yıllık oksijen tüketimi 740 kilogramdır. Şu anda da yapılan tespitlere göre ülkemiz ormanları yıllık yaklaşık 44 milyon ton oksijen üretmektedir. İşte bu rakamlar bugüne kadar ormanların insanlara 6 bin çeşit civarında faydası olduğunu tespit etmiştir. Bunların birçoğunu biliyoruz. Ama son yıllarda ne yazık ki, hayatımıza yeni yeni değişik terimler girmektedir. İnsanların günlük karbon ve oksijen tüketimini hepimiz biliyoruz. Bunlara karşı dünyada en doğal mücadele özellikle karbon yutağı bakımından en doğal karbon yutakları ormanlarımızdır. Türkiye ormanları 1 milyar 900 milyon tonun üzerinde karbonu bünyesinde hapsetmektedir. Sadece bunlardan dolayı tüm insanlığın ormanlarımızı koruma konusunda azami hassasiyet göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çorum'da doğal gaz patlaması! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Çorum'da doğal gaz patlaması! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

 Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı

Asgari ücret zam oranı ne olacak? Ünlü şirket tahminini açıkladı

 Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?

"Soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?"
Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu

Acun'dan derbiye saatler kala tansiyonu yükseltecek yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kuşadasıspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Kuşadasıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FARENSE- BENFICA MAÇI CANLI İZLE | TABİİ ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Farense- Benfica maçı şifresiz, HD izleme linki! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Kasımpaşa maç özeti! Beşiktaş'ın puanı kaç, ligde kaçıncı sırada? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 3 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.