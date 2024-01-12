Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kent genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.
Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu yaylalarda yağış devam ediyor.