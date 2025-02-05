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Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Amasya'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Göynücek ilçesine bağlı Alan köyü ve çevre köylerde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Göynücek ilçesine bağlı Alan köyü ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Yağışın sürdüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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