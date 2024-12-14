Amasya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Amasya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Düşük rakımlarda yağmur, yüksek kesimlerde ise 10 cm'yi bulan kar yağışı ile bölge beyaza büründü.
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde hava sıcaklığının azalmasıyla düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.
Akdağ Yaylası ve çevre köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu bölge, kısa sürede beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölgede yağış devam ediyor.
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel