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Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Amasya'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya'da düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı. Taşova ilçesi Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Bölgede kar yağışı devam ediyor.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından Amasya'da düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Taşova ilçesi Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Bölgede kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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