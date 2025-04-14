Amasya'nın Yılkı Atları Karla Buluştu

Amasya'nın yılkı atları kar üstünde görüntülendi

AMASYA - Amasya'da Akdağ'ın yüksek kesimlerinde yaşayan yılkı atları, Nisan ayında beklenmedik şekilde yağan karın beyaza bürüdüğü ormanlık alanda dört nala koşarken görüntülendi.

Dağın farklı kesimlerinde yaşam alanı bulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20'den fazla sayıdaki gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek ararken görüntülendi. Dört nala koşan sürüde yeni doğan taylarında bulunduğu görüldü.

Yılkı atları Akdağ'ın sembolü

Beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı bir güzellik katan sürü halindeki atlar, yöre halkı tarafından Akdağ'ın sembolü olarak değerlendiriliyor.

"Anadolu at ırkının muhafazası için çok önemli"

1990'lı yıllardan itibaren Akdağ bölgesinde yaşayan halkın doğaya salmaları sonucu oluşan at sürülerinin önemine değinen doğa tutkunu Yılmaz Keten, "Yaylacıların doğaya saldıkları bu atlar yaban hayatına uyum sağladılar. Yaban atlarının son yıllarda dağlarımızda görülmesi doğal güzellikten de öte Anadolu at ırkının muhafazası için çok önemlidir" diye konuştu.