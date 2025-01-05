Amasya'nın Taşova İlçesinde Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Sepetli köyünde Osman Eraslan'a ait 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Sepetli köyünde Osman Eraslan'a ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylüler alevlere müdahale etti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Köye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Taşova Kaymakamı Salih Kartal, bölgeye gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.