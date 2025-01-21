Amasya'nın Taşova İlçesinde Yağmur Sonrası Büyüleyici Sis Manzaraları
Amasya'nın Taşova ilçesinde yağmurun ardından oluşan sis, ilçenin yüksek kesimlerinde muhteşem görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar doğanın güzelliğini hayranlıkla izleyerek fotoğraflar çekti.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yağmur sonrası etkili olan sisle güzel görüntüler oluştu.
Yağışın ardından ortaya çıkan sis, bir süre sonra ilçe merkezinin üzerini kapladı.
Sis, ilçenin yüksek kesimindeki Belevi Yaylası'ndan bakıldığında güzel görsel oluşturdu.
Vatandaşlardan Bedrettin Oral, "Oluşan görüntü karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik, doğanın güzelliği büyüleyici. İzlemesi bile çok zevkli. Bu güzelliği görünce telefonu elime alıp birkaç kare fotoğraf ve video çektim." dedi.