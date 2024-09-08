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Amasya'nın Taşova ilçesinde motosiklet kazası: Yolcu yaralandı

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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin arkasında oturan bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde devrilen motosikletteki yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 05 HN 671 plakalı motosiklet eski kum ocağı mevkisinde devrilerek sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosikletin arkasında oturan N.G. (15) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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