Amasya'nın Taşova ilçesinde ev yangını

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Yeni Mahalle'de Kadir Püsür'e ait üç katlı betonarme binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında evde büyük çapta hasar oluştu.