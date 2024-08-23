Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında meyve bahçeleri zarar gördü
Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tekpınar köyünde meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, 10 dönüm alanda bulunan meyve ağaçlarının bir kısmı zarar gördü.
Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında, meyve bahçelerindeki ağaçlar zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekpınar köyünde meyve bahçelerinin olduğu bölgede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Orman işletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, 10 dönüm alanda bulunan meyve ağaçlarının bir kısmının zarar gördüğü belirlendi.???????