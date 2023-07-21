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Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan hortum güvenlik kamerasında

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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen hortum, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen hortum, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Yeni Mahalle D 100 kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanında küçük çaplı hortum oluştu.

Birkaç saniye süren hortum, etkisini yitirdi.

Hortum, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel

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