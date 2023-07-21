Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan hortum güvenlik kamerasında
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Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen hortum, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen hortum, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Yeni Mahalle D 100 kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanında küçük çaplı hortum oluştu.
Birkaç saniye süren hortum, etkisini yitirdi.
Hortum, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel