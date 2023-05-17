Amasya'nın Taşova ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Gürsü köyünde Osman Sırma'ya ait ahşap evde bilinmeyene bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taşova Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.