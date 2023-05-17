Amasya'nın Taşova ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Gürsü köyünde Osman Sırma'ya ait ahşap evde bilinmeyene bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taşova Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Gürsü köyünde Osman Sırma'ya ait ahşap evde bilinmeyene bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel