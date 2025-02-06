Amasya'nın Suluova İlçesinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı.

Suluova-Amasya kara yolunda Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar nedeniyle bazı köy yollarında sorun olduğu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma yürüttüğü ifade edildi.