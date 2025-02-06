Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Amasya'nın Suluova İlçesinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Amasya'nın Suluova İlçesinde Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suluova ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ilçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalara devam ediyor, polis ekipleri ise sürücüleri uyarıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı.

Suluova-Amasya kara yolunda Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yürütüyor.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar nedeniyle bazı köy yollarında sorun olduğu, yolların kapanmaması için ekiplerin çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
img

Toki yeni ucuz konut satışlarına başladı
img

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
img

Avrupa'dan Şara'ya ilk tebrik telefonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Citi bank altın tahminini yükselttiğini duyurdu

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.