Amasya'nın Merzifon ilçesinden umreye gidecek kafile dualarla uğurlandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinden umreye gidecek 33 kişilik kafile, Kara Mustafa Paşa Camisi önünde düzenlenen törenle dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Törene Belediye Başkan Yardımcıları, müftülük personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinden umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Kara Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan 33 kişilik kafile için tören düzenlendi.
Törene Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı ve Erkan Ergül, müftülük personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Törende, Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okundu. Umre kafilesi, tören sonunda dualarla yolcu edildi.