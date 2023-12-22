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Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla yapılan çalışmada, şüpheli S.R'nin üstünde ve aracında yapılan aramada 118,32 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda şüpheli S.R'nin üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada 118,32 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Merzifon Amasya Adliye Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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