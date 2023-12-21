Amasya'nın Merzifon ilçesinde firari hükümlüler yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İ.D. uyuşturucu ticareti suçundan 22 yıl 6 ay, O.S. ise evcil hayvanı öldürme suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Z. kent merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.