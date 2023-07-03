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Amasya'nın Merzifon ilçesinde evin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evin müştemilatında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Abidehatun Mahallesi'nde Bektaş K.'a ait evin bitişiğinde bulunan müştemilatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Merzifon Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluştu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Abidehatun Mahallesi'nde Bektaş K.'a ait evin bitişiğinde bulunan müştemilatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle müştemilatta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel

Merzifon Belediyesi İtfaiye Amasya Güncel Haberler

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